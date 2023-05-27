بايرن ميونيخ يتمسك بحظوظه الضئيلة في الفوز باللقب May 27, 2023 09:34 2:06 دقيقة يحل بايرن ميونيخ ضيفاً على كولن وهو يعلم أن مصيره ليس بيده، النادي البافاري سيعمل على إنجاز المهمة بالفوز على كولن، وانتظار نتيجة غريمه بوروسيا دورتموند. تقارير إخبارية بوروسيا دورتموند بايرن ميونيخ -آخر الفيديوهات 1:04 دقيقة غوارديولا متشائم بشأن توقف العنصرية في إسبانيا 0:57 دقيقة بودريقة يعود برئاسة نادي الرجاء 2:42 دقيقة باريس سان جيرمان على بعد خطوة من لقب تاريخي 2:06 دقيقة بايرن ميونيخ يتمسك بحظوظه الضئيلة في الفوز باللقب 1:56 دقيقة بوروسيا دورتموند لا يريد إهدار فرصة تتويجه باللقب 0:55 دقيقة توخيل: "بايرن ميونيخ سيقاتل حتى النهاية" 2:36 دقيقة أميركا تحسم الصدارة والإكوادور تكتسح فيجي 0:41 دقيقة قمّة مرتقبة بين إشبيلية وريال مدريد 0:45 دقيقة الركراكي يكشف عن لائحة المغرب لتصفيات "كان 2023" 0:34 دقيقة فينورد يمدّد عقد مدرّبه آرني سلوت حتّى عام 2026