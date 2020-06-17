بايرن ميونيخ...من التعثّر إلى التتويج ! June 17, 2020 11:19 2:24 دقيقة رغم بدايته المتعثرة في الدوري وما رافقها من عدم استقرار فني تمكن بايرن ميونيخ من استعادة توازنه وتجاوز خصومه تباعا إلى أن انقض على صدارة ترتيب البوندسليغا. بايرن ميونيخ -آخر الفيديوهات 1:35 دقيقة ستيرلينغ يمتدح أرتيتا 2:24 دقيقة بايرن ميونيخ...من التعثّر إلى التتويج ! 4:23 دقيقة برشلونة يضم ليغانيس لقائمة ضحاياه ويؤمن صدارته 3:22 دقيقة خيتافي يتعثر وفوز صعب لفياريال 3:58 دقيقة بايرن بطلاً للبوندسليغا للمرة الثامنة توالياً 1:30 دقيقة بيان مجموعة beIN الإعلامية 3:17 دقيقة هوفمان يتألق وينعش آمال مونشنغلادباخ 0:27 دقيقة سياسة رابطة البريميرليغ مع القرصنة ثابتة ولم تتغير 1:40 دقيقة واشنطن بوست تشير لتقرير منظمة التجارة العالمية 3:22 دقيقة الفيفا يضع السعودية في موقف محرج بسبب القرصنة