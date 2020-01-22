بايرن ميونيخ لن يفعّل بند شراء كوتينيو January 22, 2020 16:07 0:35 دقيقة كشفت مصادر صحفية ألمانية عدم رغبة بايرن ميونيخ في تفعيل بند الشراء في عقد البرازيلي فيليبي كوتينيو. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 3:04 دقيقة سقوط مدو للـ"يونايتد" على أرضه أمام بيرنلي 3:34 دقيقة توتنهام يعاني قبل أن يتخطى نوريتش سيتي 2:31 دقيقة سان جيرمان يعبر إلى نهائي كأس الرابطة باقتدار 4:23 دقيقة ليستر سيتي يعود إلى الانتصارات برباعية برّاقة 0:24 دقيقة الإصابة تبعد المغربي حكيم زياش عن صفوف أياكس 0:37 دقيقة ناصر العمران: أهم شيء تأهلنا للنهائي 0:26 دقيقة طوكيو تفتح ذراعيها لكوريا الجنوبية 0:32 دقيقة فخر الدين بن يوسف أولى صفقات الإسماعيلي المصري 1:16 دقيقة بن سبعيني: "هدفنا التأهل إلى مونديال قطر 2022" 2:02 دقيقة منتخب مصر يتطلع لتجهيز بديل في حالة غياب محمد صلاح