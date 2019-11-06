وتحدّثت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن النادي الألماني يوصل السعي وراء التعاقد مع مدرب يكون قادراً على ترميم البيت البافاري بعد اقالة كوفاتش لسوء النتائج.

وأشار أولى هونيس، رئيس بايرن ميونيخ، إلى أن إدارته لن تتسرع في اعلان اسم المدرب الجديد على أن سيكون الإفصاح عن ذلك في غضون ثلاثة أسابيع.

وأكدت الصحيفة الألمانية بأن المدير الرياضي لنادي لايبزيغ، رالف رانيك، أوقف المفاوضات مع بايرن وأعرب عن سعادته ببقائه في فريقه كما نسج على منواله توماس توخيل الذي أكد بأنه باق في باريس سان جيرمان الفرنسي نافياً أي خبر يتعلق بهذا الموضع الغير مطروح بالنسبة له.

وتطرقت "بيلد" لموضوع المدرب الجديد للفريق البافاري معلنة بأن الفرنسي أرسين فينغر (70 عاماً) مرشح قوي لقيادة المقاليد الفنية حتى نهاية الموسم الحالي ثم التفكير في مدرب دائم يحمل مشروعاً متكاملاً وذلك من خلال التعاقد مع مدرب أياكس أمستردام إيرك تين هاغ .



