أنهى بايرن ميونيخ رسمياً اليوم الثلاثاء آمال بوروسيا دورتموند الضئيلة بخطف لقب البوندسليغا، وذلك بعدما هزم مضيفه فيردر بريمن بهدف نظيف ضمن الأسبوع الثاني والثلاثين من المسابقة.

ورفع بايرن ميونيخ الذي احتفظ باللقب للمرة الثامنة توالياً والثلاثين في تاريخه رصيده إلى 76 نقطة متقدماً بفارق 10 نقاط عن دورتموند الذي بقيت له ثلاث مباريات.

وسجّل روبرت ليفاندوفسكي هداف المسابقة هدف فريقه الأول قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول.

وحقق فريق المدرب هانزي فليك فوزه السابع توالياً منذ استئناف الموسم الذي توقف في آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد قبل أن يعاود نشاطه في منتصف أيار/مايو خلف أبواب موصدة.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 31 في الـ "بوندسليغا" هذا الموسم محطما سجله الشخصي حين سجل 30 هدفا في كل من موسمي 2015-2016 و2016-2017. كما وبات في جعبته 46 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.

ولعب بايرن بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 79 إثر طرد الكندي ألفونسو ديفيس لتحصله على إنذار ثان.

وحقق فليك، الذي استلم المهمة على رأس الجهاز الفني للعملاق البافاري في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش، لقبه الأول على الإطلاق كمدرب، بعد أن رفع كأس الـ"بوندسليغا" أربع مرات كلاعب لصالح بايرن بين عامي 1985 و1990.

وحقق فليك (55 عاما) فوزه السادس والعشرين مع بايرن في 29 مباراة منذ توليه المهام.

وشهدت المباراة عودة ليفاندوفسكي وتوماس مولر اللذين غابا عن الفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ بداعي الإيقاف.

وكان بايرن مرشحا بقوة للفوز بلقاء اليوم، إذ حقق انتصاره الثالث عشر على التوالي في ملعب "فيسر شتاديون"، وتفوق على منافسه للمباراة الـ22 تواليا في الدوري والكأس (على أرضه وخارجها)، وهو لم يخسر أمام منافسه منذ 20 أيلول/سبتمبر 2008 (2-5 في الدوري)، فضلا عن تواجد بريمن في المركز السابع عشر ما قبل الاخير وهو بالتالي مهددا بمغادرة دوري الاضواء للمرة الاولى منذ عام 1980 والثانية فقط منذ انطلاق الـ "بوندسليغا" عام 1963.

إلا أن الأمور لم تكن سهلة على بايرن في الشوط الاول حيث هدد بريمن في مناسبات عدة، إذ ارتطمت كرة التشيكي الاثيوبي الاصل ثيودور جيبريسيلاسي التي سددها "على الطائر" بالشباك الخارجية لمرمى الحارس مانويل نوير، إثر عرضية طويلة من ليوناردو بتينكورت (9).

وهدد ماكسيمليان ايغيشتاين مجددا مرمى بايرن بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيمن (18).

وانتظر العملاق البافاري حتى منتصف الشوط الأول ليهدد جديا بعد أن وصلت الكرة من عرضية طويلة الى الفرنسي كينغسلي كومان داخل المنطقة تابعها رأسية بجانب المرمى (23).

وسجل ليفاندوفسكي الهدف بطريقة رائعة بعدما استلم بصدره كرة طويلة متقنة من جيروم بواتينغ خلف المدافعين كاسرا مصيدة التسلل، تابعها بيمناه "على الطائر" في شباك الحارس التشيكي جيري بافلنكا (43).

فرض بايرن سيطرته على الشوط الثاني لناحية الاستحواذ لكن من دون أن يشكل خطورة كبرى على المرمى، إذ جاءت أخطر الفرص عندما وصلت كرة طويلة من يوشوا كيميتش الى مولر الى داخل المنطقة، مررها الى ليفاندوفسكي تابعها في الشباك الا ان الحكم رفع الراية مشيرا الى تسلل على الدولي الألماني (55).

وكاد كومان أن يمنح هدف الاطمئنان لبايرن بعد أن تلاعب بفيليكوفيتش وسدد كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس (81).

وأنقذ نوير مرماه من هدف محقق كاد أن يرجئ تتويجه بعدما تصدى بأنامله لرأسية يويا أوساكو في الدقيقة الاخيرة (90).