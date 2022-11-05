ورفع بايرن رصيده في المركز الأوّل إلى 28 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن أونيون برلين الذي بإمكانه استعادة الصدارة وفارق النقطة في حال فاز على مضيفه باير ليفركوزن الأحد.

وحقق بايرن فوزه الثامن توالياً والعاشر في المباريات الـ 11 الأخيرة في مختلف المسابقات دون أن يتذوق طعم الخسارة.

وسجل كل من جمال موسيالا (12) والكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ (37 و38) أهداف الفريق البافاري فيما دوّن البلجيكي دودي لوكيباكيو (40) ودافي سيلك (45 من ركلة جزاء) هدفي هرتا.

وأكرم دورتموند وفادة ضيفه بوخوم بفوزه عليه بثلاثية نظيفة.

وحسم دورتموند النتيجة لصالحه في الشوط الأوّل بتسجيله أهدافه الثلاثة تناوب عليها يوسوفو موكوكو هدفين (8 و45+2) والأميركي جيوفاني رينا (12 من ركلة جزاء).

وبافتتاحه التسجيل بات موكوكو في سن الـ 17 عاماً و350 يوماً أصغر لاعب في التاريخ يتجاوز حاجز الـ 10 أهداف في "بوندسليغا".

وفاز أينتراخت فرانكفورت على مضيفه أوغسبورغ 2-1.

وخسر ماينتس أمام ضيفه فولفسبورغ صفر-3.



