وكان ألفونسو قد انضم إلى بايرن عام 2018 قادماً من فانكوفر وايت كابس الكندي، ونجح في أخذ مكان له في التشكيلة الأساسية، حيث لعب هذا الموسم إحدى وثلاثين مباراة، ساهم في تسجيل وصناعة ثمانية أهداف، الأمر الذي دفع إدارة نادي بايرن ميونيخ إلى تحصين عقده.