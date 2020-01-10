بافار: "هدفنا التتويج بلقب الدوري الألماني" January 10, 2020 16:07 1:01 دقيقة أكد بنجامان بافار مدافع بايرن ميونيخ، أن التتويج بلقب الدوري الألماني يعتبر واحدًا من أهداف الفريق. مضيفا أن المعسكر التدريبي الذي خاضه الفريق بالعاصمة القطرية الدوحة تميز بالعمل الجاد. مقابلات بنجامان بافار -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة موتي: "عليّ أن أكون جاهزاً للنهائي" 0:23 دقيقة كوتروني يعود إلى الدوري الإيطالي 0:29 دقيقة الزمالك يكرم وفادة زيسكو بهدفين 0:27 دقيقة الدحيل يتأهل إلى نهائي كأس قطر 0:46 دقيقة موتي "الواعد" يُسقط فافرينكا ويصل النهائي 0:56 دقيقة ركلة جزاء صحيحة لشبيبة القبائل أمام الرجاء 0:18 دقيقة ترينت ألكسندر أرنولد أفضل لاعب في شهر ديسمبر 0:21 دقيقة يورغن كلوب مدرب الشهر في الدوري الإنكليزي 1:48 دقيقة التعادل السلبي يحسم "ديربي" الشبيبة والرجاء 2:02 دقيقة بوبانا وكولهوف يتحدّثان عن لقب زوجي "اكسون موبيل"