تعرض لايبزيغ لخسارة مفاجأة أمام مضيفه إينتراخت فرانكفورت صفر-2 السبت في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل -الفرنسي-المالي ألمامي توريه (48) والصربي فيليب كوتيتش (90+4) هدفي المباراة.

وهي الخسارة الأولى للايبزيغ منذ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2019، حينما سقط 1-2 على أرض فرايبورغ ضمن المرحلة التاسعة، والثالثة له هذا الموسم.

وتجمد رصيد لايبزيغ عند 40 نقطة، فيما رفع إينتراخت رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع.

لم يستفد الضيوف من أفضليتهم وتفوقهم طيلة زمن المباراة، ولم ينجحوا بترجمة ولو فرصة واحدة من تلك العديدة التي سنحت لهم، على عكس أصحاب الأرض الذين حولوا فرصتين إلى هدفين.

ونجح المامي بعد ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني بهز شباك لايبزيغ من تسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة على يمين الحارس في الزاوية العليا (48).

وبينما كانت المباراة تتجه نحو نهايتها، خطف كوتيتش هدف تأكيد الانتصار بتسديدة من مسافة قريبة بيمناه، مستثمرا عرضية زميله البرتغالي غونسالو باسيينسيا (90+4).