وقال ماركوس سويدر، المسؤول المحافظ في منطقة بافاريا، الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في تصريح للموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" الأكثر شعبية في البلاد أن "اللعب أمام الجماهير أمر لا يمكن تصوره على الإطلاق"، مضيفا "ربما أنه قد يكون بإمكاننا اللعب بدون جمهور اعتبارا من التاسع من أيار/مايو على أقرب تقدير".

وأشار إلى أن "عطلة نهاية الأسبوع بمشاهدة كرة القدم أفضل كثيرا من دون مشاهدتها".

ومن المرجح أن يتم اتخاذ قرار بشأن استئناف اللعب من عدمه اعتبارا من الخميس بعد اجتماع مقرر عبر الفيديو لممثلي أندية الدرجتين الأولى والثانية.

من جهته، قال أرمين لاسخيت الرئيس المحافظ لشمال الراين-وستفاليا حيث يلعب بشكل خاص بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ، في تصريح للصحيفة ذاتها "نعم، التاسع من أيار/مايو هو الموعد المحتمل" لاستئناف اللعب بشرط الحصول على إجماع جميع المناطق الألمانية الستة عشر.

واضاف لاسخيت، المرشح لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل في عام 2021، أنه "لن تكون هناك مباريات بحضور الجمهور هذا الموسم".

وتأمل رابطة الدوري الالماني في حال استئناف اللعب، أن تتمكن من إنهاء الموسم بحلول 30 حزيران/يونيو للحصول على الدفعات المتبقية غمن حقوق البث التلفزيوني والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليون يورو.

وتوقفت كرة القدم في ألمانيا منذ 13 آذار/مارس بسبب وباء كوفيد-19 الذي تسبب في وفاة 4404 أشخاص في البلاد وإصابة 141672 شخصا بحسب آخر إحصاء لمعهد روبرت كوخ.