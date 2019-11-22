الدوري الألماني: ملخص مباراة دورتموند وبادربورن من قبل beIN SPORTS November 22, 2019 22:33 3:53 دقيقة الملخصات بوروسيا دورتموند الدوري الألماني بادربورن -آخر الفيديوهات 3:53 دقيقة دورتموند 3 بادربورن 3 3:51 دقيقة باريس سان جيرمان يستعد لريال مدريد بثنائية على ليل 2:02 دقيقة رمضان صبحي يكشف سر قناع النهائي 4:14 دقيقة شوقي غريب يثمّن دور الجمهور المصري في التتويج 3:50 دقيقة "أولمبي الفراعنة" يتوج بطلاً لإفريقيا للمرة الأولى 0:46 دقيقة كلوب يرحب بعودة مورينيو 0:42 دقيقة ديفيس: روسيا تقصي صربيا وتلاقي كندا في نصف النهائي 1:27 دقيقة لقاء خاص مع ألفارو موراتا 1:15 دقيقة إيمري يؤكد ان فريقه يعاني من أزمة نتائج 1:04 دقيقة تفاؤل ملحوظ حول إلغاء الحظر عن تشيلسي