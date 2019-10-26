الدوري الألماني: ملخص مباراة فرايبورغ ولايبزيغ من قبل beIN SPORTS October 26, 2019 17:51 3:00 دقيقة الملخصات فرايبورغ الدوري الألماني لايبزيغ -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة إنكلترا تفاجئ حاملة اللقب نيوزيلندا وتبلغ النهائي 0:34 دقيقة الاتحاد الآسيوي يرفع عدد أندية دوري أبطال آسيا 2:59 دقيقة سباق إسباير لصعود السلالم يشهد مشاركة واسعة 1:25 دقيقة نيمار يحتاج للمزيد من الوقت للتعافي 0:35 دقيقة الاتحاد الغاني لكرة القدم يعيّن رئيساً جديداً له 1:45 دقيقة نتس يحسم معركة نيويورك وفوز أول لليكرز 1:07 دقيقة كاوازاكي فرونتال يتوّج بلقب كأس الرابطة اليابانية 0:47 دقيقة تسيسكا موسكو يتجاوز عقبة ألبا برلين بنجاح 11:30 دقيقة موجز الأخبار 1:55 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية