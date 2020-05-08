واوضح النادي البافاري في بيان على موقعه الرسمي أن كلوزه (42 عاما) سيستلم مهامه في الأول من تموز/يوليو المقبل وحتى 30 حزيران/يونيو 2021، مشيرا إلى تمديد عقد المدرب المساعد داني روهل حتى 30 حزيران/يونيو 2023.

وأعرب كلوزه، المولود في بولندا، عن سعادته في تصريح لموقع النادي قائلا "إنه شعور جيد جدا، أتطلع إلى هذه المهمة. أنا وهانزي فليك نعرف بعضنا البعض جيدا منذ السنوات التي أمضينها معا في المنتخب الألماني. نحن نثق ببعضنا البعض، مهنيًا وشخصيًا".

وأضاف "بالنسبة لي هذه هي الخطوة التالية في مسيرتي كمدرب. آمل أن أتمكن من استخدام تجربتي لتقديم مساهمة مهمة في مساعدة بايرن ميونيخ على تحقيق أهدافنا الرياضية".

ودافع كلوزه عن الوان بايرن ميونيخ منذ 2007 حتى 2011 قبل الانتقال الى لاتسيو الايطالي الذي أنهى مسيرته الكروية معه علما بانه دافع أيضا عن الوان كايزرسلاوترن وفيردر بريمن قبل انتقاله الى النادي البافاري المتوج معه بلقبي الدوري والكأس عامي 2008 و2010 وكأس الرابطة عام 2007.

من جهته، قال فليك "بخبرته كمحترف سابق على أعلى مستوى دولي، يعتبر ميرو الإضافة المثالية لجهازنا التدريبي. لقد تعرفنا وقدرنا بعضنا البعض لفترة طويلة جدًا وتمكننا من الاحتفال بنجاحات كبيرة مع المنتخب الوطني"، مشيرا إلى أن "بقاء داني روهل معنا لفترة طويلة هو أيضًا خبر سار لي ولفريقي".

أما الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينتس رومينيغه فقال "نحن سعداء جدا لأن ميرو قرر اتخاذ هذه الخطوة. هو أكثر المهاجمين الألمان نجاحا منذ 15 إلى 20 عاما. أنا مقتنع بأن مهاجمينا على وجه الخصوص سيستفيدون من وجوده كمدرب. كان ميرو أيضا المرشح المفضل لدى هانزي فليك".

وقال المدير الرياضي البوسني حسن صالحميديتش "أنا سعيد جدا أن ميرو اختار هذا المسار. لقد درب فريق تحت 17 عاما لمدة عامين، وحقق نتائج مقنعة، وأشرف على التطور الإيجابي للفريق. أنا مقتنع بأن ميرو هو مناسب جدا للجهاز التدريبي لهانزي فليك ويمكن أن يصبح أيضًا صلة وصل مهمة بين الادارة واللاعبين، من خلال خبرته ومفاهيمه الكروية".