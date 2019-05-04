في المباراة الأولى، سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (27) وليون غوريتسكا (40) والفرنسي فرانك ريبيري (84) أهداف بايرن، والبرازيلي كريستيان دي جيزوس جوناثاس (51 من ركلة جزاء) هدف هانوفر.

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن دورتموند (70).

وبات يكفي النادي البافاري الفوز على لايبزيغ الثالث الذي سيواجهه مجددا في نهائي كأس ألمانيا، في المرحلة المقبلة ليتوّج باللقب للموسم السابع تواليا. قبل أن يستقبل أينتراخت فرانكفورت الرابع في المرحلة الأخيرة.

ومني هانوفر بخسارته الثانية والعشرين في الدوري، وتجمّد رصيده عند 18 نقطة جمعها من أربع انتصارات على أرضه وستة تعادلات.

دورتموند ونزيف النقاط



وواصل دورتموند نزيف النقاط بعد أن فرّط بفوز كان في متناوله بتقدمه بهدفين نظيفين في الشوط الأول سجلهما الأميركي كريستيان بوليسيتش (6) والإسباني باكو ألكاسير (41) ليكتفي بالتعادل بعد أن سجل كيفن موهفالد (70) وبيتزارو (75) هدفي بريمن.



ورفع بريمن الذي حقق تعادله الحادي عشر هذا الموسم، رصيده إلى 47 نقطة في المركز التاسع.



وانتزع بوروسيا مونشنغلادباخ التعادل من ضيفه هوفنهايم 2-2 بتسجيله في الدقيقة 84 بفضل السويسري جوزيب درميتش، بعد أن سجل له ماتياس غينتر الهدف الأول (72).

وافتتح هوفنهايم التسجيل بفضل التشيكي بافل كاديرابيك (33) قبل أن يسجل نديم أميري الثاني (79).

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 51 نقطة في المركز السابع، فيما رفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 52 في المركز الخامس.

وعمّق هرتا برلين جراح شتوتغارت بفوزه عليه 3-1. سجل للفائز البوسني وداد إيبيسيفيتش (40) والسلوفاكي أندريه دودا (45+1) والإيفواري سالومون كالو (67)، وللخاسر المهاجم المخضرم ماريو غوميز برأسية داخل المنطقة (70).



ورفع هرتا رصيده إلى 40 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد شتوتغارت المهدد بالهبوط عند 24 في المركز السادس عشر.

وفاز فولفسبورغ على ضيفه نورنبرغ 2-صفر سجلهما فيليكس كلاوس (38) والكونغولي مارسيل تيسراند (78).

ورفع الفائز رصيده إلى 52 نقطة في المركز السادس، فيما تجمّد رصيد نورمبرغ عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.



وتختتم المرحلة الأحد فيلعب شالكه مع أوغسبورغ، وفرايبورغ مع فورتونا دوسلدورف، وباير ليفركوزن مع أينتراخت فرانكفورت.