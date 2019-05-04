وسجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (27) وليون غوريتسكا (40) والفرنسي فرانك ريبيري (84) أهداف بايرن، والبرازيلي كريستيان دي جيزوس جوناثاس (51 من ركلة جزاء) هدف هانوفر.

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن دورتموند (69) الذي يلعب لاحقا اليوم مع فيردر بريمن التاسع في مباراة صعبة في سعيه لتقليص الفارق.

وينتقل النادي البافاري في المرحلة المقبلة إلى ملعب لايبزيغ الثالث الذي سيواجهه مجددا في نهائي كأس ألمانيا، قبل أن يستقبل أينتراخت فرانكفورت الرابع في المرحلة الأخيرة.

وتجمّد رصيد هانوفر عند 18 نقطة جمعها من أربع انتصارات على أرضه وستة تعادلات.

وانتزع بوروسيا مونشنغلادباخ التعادل من ضيفه هوفنهايم 2-2 بتسجيله في الدقيقة 84 بفضل السويسري جوزيب درميتش، بعد أن سجل له ماتياس غينتر الهدف الأول (72).

وافتتح هوفنهايم التسجيل بفضل التشيكي بافل كاديرابيك (33) قبل أن يسجل نديم أميري الثاني (79).

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 51 نقطة في المركز السابع مؤقتا، فيما رفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 52 في المركز الخامس.

وعمّق هرتا برلين جراح شتوتغارت بفوزه عليه 3-1. سجل للفائز البوسني وداد إيبيسيفيتش (40) والسلوفاكي أندريه دودا (45+1) والإيفواري سالومون كالو (67)، وللخاسر المهاجم المخضرم ماريو غوميز برأسية داخل المنطقة (70).



ورفع هرتا رصيده إلى 40 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد شتوتغارت المهدد بالهبوط عند 24 في المركز السادس عشر.

وفاز فولفسبورغ على ضيفه نورنبرغ 2-صفر سجلهما فيليكس كلاوس (38) والكونغولي مارسيل تيسراند (78).

ورفع الفائز رصيده إلى 52 نقطة في المركز السادس، فيما تجمّد رصيد نورنبرغ المهدد بالهبوط عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.



