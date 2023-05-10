الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 31 من قبل beIN SPORTS May 10, 2023 09:12 3:32 دقيقة نقدم لكم أفضل خمسة أهداف سُجّلت في الجولة 31 من الدوري الألماني. الدوري الألماني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة مباراة ميلان وإنتر في بث مباشر على beIN SPORTS 0:30 دقيقة موعد مشاهدة قرعة كأس آسيا – قطر 2023 2:33 دقيقة إنتر بجاهزيته الكاملة أمام ميلان 3:21 دقيقة اتحاد الجزائر يسافر إلى كوت ديفوار 2:22 دقيقة أنظار عشاق ميلان شاخصة نحو ملعب سان سيرو 7:02 دقيقة بوسكيتس يعلن نهاية مشواره مع برشلونة 3:22 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 34 4:07 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز : أفضل 5 أهداف 3:32 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 31 0:56 دقيقة ماذا قال روديغر بعد مباراة ريال وسيتي ؟