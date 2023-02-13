الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 February 13, 2023 13:55 3:48 دقيقة نقدم لكم أفضل خمسة أهداف سُجّلت في الجولة 20 من الدوري الألماني. الدوري الألماني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة الكاف يتمسك بإقامة مباراة الهلال والأهلي دون جمهور 0:39 دقيقة غوف إلى ربع نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة 0:47 دقيقة المنتخب المغربي يواجه نظيره البرازيلي وديا في طنجة 0:31 دقيقة لقاء مرتقب بين الركراكي ودياز 1:32 دقيقة فريق مرسيدس يكشف عن سيارته للموسم الجديد 0:55 دقيقة سكوبالا سيستمر مدرباً لليدز 1:07 دقيقة مبابي متفائل بالتأهل رغم الخسارة أمام بايرن 1:03 دقيقة ناسيونال يبلغ الدور التمهيدي الثاني 0:53 دقيقة البريميرليغ تراقب نظام كشف حالات التسلل نصف الآلي 1:23 دقيقة مواجهة منتظرة بين كلوب بروج وبنفيكا