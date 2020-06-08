الدوري الألماني : أفضل 5 أهداف - الجولة 30 من قبل beIN SPORTS June 8, 2020 10:30 3:13 دقيقة لقد شهد الأسبوع الثلاثين من الدوري الألماني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الألماني أفضل 5 أهداف -آخر الفيديوهات 3:13 دقيقة الدوري الألماني : أفضل 5 أهداف - الجولة 30 0:26 دقيقة ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2019 - 2020 0:10 دقيقة ترتيب الدوري الإسباني 2019 - 2020 0:10 دقيقة جدول ونتائج مباريات الدوري الانجليزي 2019 - 2020 0:10 دقيقة هل يملك ريال مدريد مباريات أسهل من برشلونة؟ 1:44 دقيقة ترقب لما سيسفر عنه اجتماع اتحاد الكرة في إيطاليا 0:55 دقيقة كيفية تحديد المتأهلين إلى "البلاي أوفس" في NBA 0:41 دقيقة شيفيلد يستعد بقوة لإكمال موسمه الاستثنائي 0:10 دقيقة ترتيب الدوري الإنجليزي 2019 - 2020 0:44 دقيقة افتتاح سلسلة سباقات الإندي كار الأمريكية