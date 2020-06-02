الدوري الألماني : أفضل 5 أهداف - الجولة 29 June 2, 2020 19:52 3:25 دقيقة لقد شهد الأسبوع التاسع والعشرون من الدوري الألماني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. أفضل 5 أهداف -آخر الفيديوهات 0:10 دقيقة هل يملك ريال مدريد مباريات أسهل من برشلونة؟ 0:52 دقيقة كوينز بارك رينجرز "منزعج" من قرار الاستئناف 1:16 دقيقة "كاف" يدرس السيناريوهات المحتملة لإنهاء بطولتيه 1:30 دقيقة رابطة الدوري الإسباني تروّج لعودة "لا ليغا" 0:47 دقيقة فترات استراحة لشرب المياه في الـ"بريميرليغ" ؟ 0:14 دقيقة ماريوس بولتر ينتقل إلى أونيون برلين بشكل نهائي 2:32 دقيقة 16 لاعبا من فاسكو دا غاما مصابون بفيروس كورونا 0:58 دقيقة بلاتر استقال نتيجة ضغوط من السلطات الأميركية 4:31 دقيقة لايبزيغ ثالثا بفوز كبير خارج أرضه 2:31 دقيقة كيف تبدو استعدادات الأندية لاستئناف البرميرليغ؟