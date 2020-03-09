الدوري الألماني : أفضل 5 أهداف - الجولة 25 من قبل beIN SPORTS March 9, 2020 19:04 3:51 دقيقة لقد شهد الأسبوع الخامس والعشرون من الدوري الألماني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الألماني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:26 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 3:51 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 28 3:51 دقيقة الدوري الألماني : أفضل 5 أهداف - الجولة 25 0:39 دقيقة إيقاد الشعلة الأولمبية بدون جمهور بسبب كورونا 0:49 دقيقة استعداد لإقامة مباريات البوندسليغا من دون جماهير 0:30 دقيقة الاتحاد الإيطالي يتجه إلى إيقاف كافة المسابقات 5:30 دقيقة الجمهور مهدد بالغياب عن المباريات في فرنسا 3:15 دقيقة مهاجمان استثنائيان ارلينغ هالاند وماركوس تورام 0:30 دقيقة مباراة لايبزيغ وتوتنهام - التغطية الخاصة 0:30 دقيقة أتالانتا وفالنسيا - التغطية الخاصة