الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 February 25, 2020 13:06 3:28 دقيقة لقد شهد الأسبوع الـ23 من الدوري الألماني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الألماني أفضل 5 أهداف -آخر الفيديوهات 3:03 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 3:28 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 2:18 دقيقة رحلة مجسّم كأس العالم من زيوريخ إلى الدوحة 12:26 دقيقة موجز الأخبار 0:30 دقيقة مباراة بايرن وتشيلسي - التغطية الخاصة 1:20 دقيقة ماذا قال ساديو ماني بعد الفوز على وست هام؟ 1:00 دقيقة ليفربول يفوز رغم عناد وست هام 1:01 دقيقة الأنصار يسقط الفيصلي في مباراة مجنونة من 7 أهداف 3:48 دقيقة تعليق النشاط الرياضي في الكويت بسبب كورونا 0:33 دقيقة سفيتولينا تودّع بطولة قطر من الدور الثاني