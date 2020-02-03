الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 February 3, 2020 19:28 3:45 دقيقة لقد شهد الأسبوع 20 من الدوري الألماني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. أفضل 5 أهداف -آخر الفيديوهات 5:23 دقيقة صلاح يقترب من انجاز ميسي ويتفوق على روبي فاولر 6:30 دقيقة كانساس سيتي تشيفز بطلاً لسوبر بول 2020 2:13 دقيقة كانساس سيتي تشيفز يرفع لقبه الأول منذ خمسين عاماً 2:28 دقيقة شاكيرا وجينفر لوبيز تتألقان في السوبر بول 7:05 دقيقة الإعلان عن فريق الأساطير في كرة القدم الأميركية 3:19 دقيقة قمة بوردو ومرسيليا تنتهي على واقع البياض 3:31 دقيقة لوكاكو في الموعد وإنتر يعود للانتصارات 5:23 دقيقة برشلونة يتخطى ليفانتي في ليلة تاريخية للواعد فاتي 7:20 دقيقة القرارات التحكيمية في مباراة توتنهام ومانشستر سيتي 3:16 دقيقة مورينيو ينتقد تقنية الفيديو بعد الفوز على سيتي