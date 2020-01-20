الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 18 من قبل beIN SPORTS January 20, 2020 10:29 3:56 دقيقة لقد شهد الأسبوع الثامن عشر من الدوري الألماني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الألماني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 2:44 دقيقة سيتيين راضٍ عن الأداء أمام غرناطة 2:41 دقيقة "الدون" رونالدو يقود يوفنتوس لتوسيع الفارق مع إنتر 3:35 دقيقة برشلونة ميسي يعود للصدارة 2:59 دقيقة كل الطرق تؤدي إلى ليفربول 3:34 دقيقة روما يضغط على أتلانتا ويفتك المركز الرابع مؤقتاً 1:25 دقيقة سولشار يعترف بأفضلية ليفربول 2:30 دقيقة غيغز يشيد بهدف صلاح ويتحدث عن مشاكل مان يونايتد 4:20 دقيقة ليفربول يهزم يونايتد وصلاح يكسر العقدة 3:57 دقيقة بايرن ميونيخ يستعرض ويصعد للوصافة 3:39 دقيقة إنتر ميلان يتعادل ويمنح يوفنتوس هدية الهروب