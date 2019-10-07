الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة السابعة من قبل beIN SPORTS October 7, 2019 08:58 3:51 دقيقة لقد شهد الأسبوع السابع من الدوري الألماني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الألماني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:51 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة السابعة 3:11 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 8 3:16 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة الثامنة 3:26 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة التاسعة 1:56 دقيقة هل يغيب ديمبيلي عن الكلاسيكو؟ 12:01 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة إنتر ويوفنتوس 2:06 دقيقة لوبيتيغي: هدف برشلونة الأول عقّد المباراة 3:07 دقيقة سانت إيتيان 1 أولمبيك ليون 0 2:28 دقيقة فالفيردي يتحدث عن فوز برشلونة وعدم إشراك غريزمان 2:02 دقيقة فيدال يتحدث عن الفوز ويوجه رسالة لجماهير برشلونة