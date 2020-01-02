التركي كاباك لا يفكر في مغادرة شالكه January 2, 2020 19:34 0:52 دقيقة قال الدولي التركي أوزان كباك إنه يريد فرض نفسه في فريقه شالكه قبل التفكير في الانتقال إلى دوري آخر، مؤكداً أنه يطمح للتألق و تحقيق نجاحات كبيرة. -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة كيريوس يجمع التبرعات لمتضرري الحرائق في استراليا 0:52 دقيقة التركي كاباك لا يفكر في مغادرة شالكه 0:33 دقيقة أرسنال يعلن انتهاء موسم مدافعه كالوم تشامبرز 0:29 دقيقة بيرين يترك يوفنتوس ويعود إلى جنوى 1:13 دقيقة إبراهيموفيتش يصل ميلانو 1:07 دقيقة ماندزوكيتش متحفّز للتتويج مع الدحيل 1:59 دقيقة أجمل ركلات مقصية في تاريخ الـ"بريميرليغ" 0:35 دقيقة لي تاي مدربا جديداً لمنتخب الصين 0:42 دقيقة كريستيانو ينوي البقاء مع يوفنتوس حتى سن الـ38 2:15 دقيقة "تريبل دابل" لجيمس ويانيس ينقذ ميلووكي