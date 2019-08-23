وقع لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيس عقد انتقاله من بايرن ميونيخ الألماني الى ليل الفرنسي لمدة أربعة أعوام، وذلك بحسب ما أعلن الناديان الجمعة.

ووصل اللاعب البالغ 22 عاما الى شمال فرنسا الجمعة من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني قبل اتمام صفقة انتقاله الى ليل الذي يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد إنهائه الموسم الماضي كوصيف لباريس سان جرمان.

وقال ليل على لسان مديره العام مارك إينغلا "نحن سعداء جدا بإكمال توقيع ريناتو سانشيس، اللاعب الاستثنائي. يتمتع بشخصية مثيرة للاهتمام تناسب مشروعنا".

وبحسب مصدر مقرب من ليل، فإن صفقة التعاقد مع لاعب بنفيكا السابق كلفت الفريق الفرنسي قرابة 20 مليون يورو، ما يجعله أغلى لاعب في تاريخ النادي الذي كان قد أجرى أكبر صفقة في تاريخه هذا الصيف أيضا بتوقيعه مع التركي يوسف يازيجي مطلع آب/أغسطس الحالي مقابل 16,5 مليون يورو من طرابزون سبرو.

وكشف سانشيس في تصريح لموقع ليل أن مواطنيه لويس كامبوس، المسؤول عن استراتيجية التعاقدات في النادي الفرنسي، والمدافع جوزيه فونتي أقناعه بالتوقيع مع وصيف بطل "ليغ 1"، موضحا "كنت على اتصال بلويس كامبوس منذ فترة طويلة. وعوده والثقة التي وضعها بي، أقنعاني".

وكان المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينتس رومينيغيه فتح الباب أمام رحيل سانشيس بقوله قبل يومين في تصريح لشبكة "سكاي" الألمانية "وصل ريناتو الى هنا قبل ثلاث سنوات كالولد الذهبي بعد أن توج بطلا لأوروبا وبلقب أفضل لاعب واعد في كأس أوروبا عام 2016. ومنذ ذلك الحين فقد مركزه في المنتخب الوطني".

وأضاف "هو يريد استعادة مركزه مع منتخب البرتغال وهو يدرك جيدا بأن الأمر سيكون صعبا معنا لاسيما بعد انتقال كوتينيو"، في إشارة الى البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي انتقل الى النادي البافاري مؤخرا على سبيل الإعارة من برشلونة الإسباني.