مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في بث مباشر متاحة فقط على beIN SPORTS حيث يمكنكم الاطلاع على موعد المباراة في جدول أهم مباريات اليوم ضمن الجولة الثامنة والعشرين لمنافسات الدوري الألماني كما تجدون هنا مواقع لا يمكن تفوتيتها في البث المباشر، مثل مباراة باير ليفركوزن وفولفسبورغ وغيرها.

التغطية الخاصة لمباراة دورتموند وبايرن

(49) تسديدة محمود داهود لم تعذب عملاق بايرن مانويل نوير.

انتهاء الشوط الأول بايرن 1 دورتموند 0

هدف (43) - كيميتش يهدي بايرن ميونيخ الهدف الأولى بطريقة رائعة جداً، ربما هو هدف الموسم!

(40) تسديدة قوية من غروتسكه في مكان وقوف بوركي.

(32) هوميلز كان قريباً من افتتاح التسجيل لكن ضربته الرأسية تضل طريق المرمى.

(28) هالاند يهدد مجدداً والشباك صامتة حتى اللحظة.

(24) بايرن يقترب أكثر وتسديدة خطيرة من كومان ينقذها بوركي ببراعة.

(19) غنابري كان قريباً جداً من افتتاح التسجيل ولكن في سيناريو مشابه لفرصة دورتموند الأولى، الكرة تبعد من على خط المرمى.

(13) البطاقة الصفراء تظهر للمرة الأولى وتكون من نصيب هوميلز.

(11) أولى محاولات بايرن تتوقف عند حدود الحارس بوركي.

(10) راية حكم الراية تلغي هدفاً لصالح دورتموند بسبب التسلل.

(4) براندت يهدد مجدداً وبايرن يحافظ على تركيزه وشباكه النظيفة.

خلال أقل من دقيقة بوروسيا دورتموند كاد يفتتح التسجيل عن طريق نجمه هالاند لكن بواتينغ يبعد الكرة من على خط المرمى.

انطلاق المباراة.

مشاهدة البث المباشر لهذه المباريات سيكون متاحاً حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS والنقل الحي عبر الانترنت beIN CONNECT حيث تتوفر ميزات استثنائية احصائية وفي خدمات الفيديو مثل إعادة الأهداف واللقطات.

في الجدول أدناه تتعرف على موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وأهم مباريات اليوم مع القناة الناقلة وتوقيتها.

جدول مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة موعد اهم مباريات اليوم (الثلاثاء) في البث المباشر بايرن ودورتموند المباراة القناة الناقلة موعد المباراة دورتموند × بايرن HD 1 الثلاثاء 26 مايو - 19:30 باير ليفركوزن × فولفسبورغ HD 1 الثلاثاء 26 مايو - 21:30 فيردر بريمن × بوروسيا مونشنغلادباخ HD 3 الثلاثاء 26 مايو - 21:30 آينتراخت فرانكفورت × فرايبورغ HD 2 الثلاثاء 26 مايو - 21:30

تفاصيل عن مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ودورتموند

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء ضمن الجولة ٢٨ ستكون متاحة في بث مباشر وحصري عبر قنواتنا وخدماتنا.

مباراة دورتموند وبايرن، أو الكلاسيكر، قد ترسم إلى حد كبير ملامح بطل ألمانياـ خصوصا إن فاز البافاري المتصدر بفارق أربع نقاط عن غريمه، ٦١ نقطة مقابل ٥٧.

وستكون المباراة الحدث الأهم لعشاق كرة القدم بعد استئناف الأنشطة الكروية جزئيا منذ توقفت البطولات بسبب تفشي كورونا.

المباراة متاحة في بث مباشر وحصري عبر HD1 وHD5 وHD11 بالإنكليزية ويسبقها استوديو تحليلي يتناول آخر أخبار واستعدادات الفريقين.

كما وأنه بالإمكان مشاهدتها عبر الانترنت أينما كنتم بواسطة تطبيق CONNECT المتاح على كافة الأجهزة الذكية.

تقديم المباراة فنياً

يحتضن ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند الثلاثاء قمة نارية "صامتة" بين بوروسيا دورتموند الثاني وضيفه بايرن ميونيخ المتصدر في صراعهما على اللقب وقد تلعب دورا كبيرا في تحديد هوية البطل، وذلك في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

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