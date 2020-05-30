فراس بن أحمد

وسجل كل من الدنماركي ماتياس يورغنسن (15 خطأ في مرماه) والفرنسي بنجامين بافار (29) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (43 و50) والكندي ألفونسو ديفيس (52) خماسية العملاق البافاري في هذه المباراة.

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة الترتيب بـ67 نقطة فيما يأتي فورتونا دوسلدورف في المركز 16 برصيد 27 نقطة.

مباراة بايرن ميونيخ وفورتونا دوسلدورف - التفاصيل

نهاية المباراة بفوز كبير لفريق بايرن ميونيخ على فورتونا دوسلدورف 5-صفر.

دق 69 بايرن ميونيخ وفورتونا دوسلدورف | حارس فورتونا دوسلدورف فلوريان كاستنماير يحاول تقليل الخسائر من خلال مواصلة التصدى لاعصار ليفاندوفسكي.

دق 60 بايرن ميونيخ وفورتونا دوسلدورف | رأسية ماتياس زيمرمان لاعب فورتونا تمر فوق العارضة.

دق 52 بايرن ميونيخ وفورتونا دوسلدورف | الكندي ألفونسو ديفيس يخترق حصون فريق فورتونا دوسلدورف من منتصف الجدار الدفاعي ويسجل الهدف الخامس لمتصدر البوندسليغا (5-صفر).

البولندي ليفاندوفسكي هو أفضل هداف بين الدوريات الـ5 الكبرى في القارة العجوز برصيد 29 هدفاً يليه الإيطالي تشيرو إيموبلي (27 هدفاً في الدوري الإيطالي) ثم تيمو فيرنر، لاعب لايبزيغ بـ24 هدفاً ثم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، (21 هدفاً في الدوري الإيطالي) وجيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي (19 هدفاً في الدوري الإنكليزي) والأرجنتيني ليونيل ميسي (19 هدفاً في الدوري الإسباني).

دق 50 بايرن ميونيخ وفورتونا دوسلدورف | البولندي "ليفا" يجد نفسه أمام شباك خالية بعد تمريرة بينية من غنابري ليسجل هدفه الـ29 في الموسم (4-صفر).

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن ميونيخ على فورتونا دوسلدورف بثلاثية نظيفة.

دق 43 بايرن ميونيخ وفورتونا دوسلدورف | عملية انطلقت من ليفاندوفسكي بتمريره للكرة لكيميش والأخير بحركة فنية وضعها لمولر والأخير بدورها اعادها للبولندي الذي سجل الهدف الثالث (3-صفر).

رسمياً اليوم البولندي يزور شباك الأندية الـ23 التي واجهها مع بايرن ميونيخ في البوندسليغا ويسجل هدفه الـ28 في موسم 2019-2020.

دق 38 بايرن ميونيخ وفورتونا دوسلدورف | سلسلة من المراوغات يقوم بها سيرج غنابري لكن تصويبته لم تكن بالدقة المطلوبة.

%69 نسبة امتلاك الكرة لبايرن ميونيخ في المقابل اكتفى فورتونا دوسلدورف بـ31%.

في المقابل اكتفى بـ31%. أصبح في رصيد بافار، المتوج بكأس العالم مع فرنسا في عام 2018، 5 أهداف.

دق 29 بايرن ميونيخ وفورتونا دوسلدورف | الفرنسي بافار يحلق فوق الجميع وبرأسية رائعة من ركنية نفذها كيميش يضيف الهدف الثاني للعملاق البافاري (2-صفر).

دق 15 بايرن ميونيخ وفورتونا دوسلدورف | لوحة فنية رائعة، الكرة من الجهة اليسرى تمر من كيميش إلى مولر والأخير يحولها للجهة اليمنى لغنابري الذي أرسلها للفرنسي بافار، كأنه يجسد دور قلب الهجوم، والأخير يضعها في الشباك بمساعدة من المدافع الدنماركي لفريق فورتونا دوسلدورف، ماتياس يورغنسن (1-صفر).

سيحاول الفريق البافاري الحذر في مجابهة الهجمات المرتدة الخطيرة لفريق فورتونا دوسلدورف بسبب التوجه الهجومي المطلق لرفاق مولر.

بسبب التوجه الهجومي المطلق لرفاق مولر. يعتمد مدرب بايرن ميونيخ، هانزي فليك، على الظهيرين، الكندي ألفونسو ديفيس والفرنسي بنجامين بافار، لفك التكتل الدفاعي للضيوف.

دق 06 بايرن ميونيخ وفورتونا دوسلدورف | تمريرة رائعة من المتألق كيميش للمهاجم البولندي ليفاندوفسكي الذي أخطأ التحكم في الكرة فسبقه حارس الضيوف.

دق 04 بايرن ميونيخ وفورتونا دوسلدورف | أولى الفرص الخطيرة في المباراة، تسديدة اللاعب الأميركي ألفريدو موراليس كانت برداً وسلاماً على الحارس نوير.

بداية المباراة على ملعب أليانز أرينا

التشكيلة الأساسية للفريقين

بايرن ميونيخ

فورتونا دوسلدورف