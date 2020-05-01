أشار كولن أنه سيضعهم بحجر صحي لمدة 14 يوماً، مشيراً في بيان على موقعه الرسمي "خضع كامل فريق كولن وجهازه التدريبي مع موظفيه الخميس لاختبارات (كوفيد-19). جاءت نتيجة ثلاثة أشخاص ايجابية، وجميعهم دون عوارض" رافضاً الكشف عن أسمائهم.

تابع "بعد تقييم الحالات من قبل الهيئات الصحية المسؤولة، سيدخل الاشخاص الثلاثة المصابون بعزل صحي لمدة 14 يوماً في منزلهم".

وبرغم ذلك، أعلن النادي أنه سيواصل تمارينه تمهيدًا لاستئناف مباريات الدوري.

وبحسب صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار، فإن المصابين هم لاعبان ومعالج فيزيائي.

وأشار هورست هيلدت مدير النادي "هناك أولوية لصحة وحياة اللاعبين والجهاز الفني الخاصة. أظهرت التدابير السابقة وكذلك استراتيجية الاختبارات المنظمة أنه يمكننا الآن التفاعل مع الحلول الفردية".

وكانت رابطة الدوري أعلنت الخميس أن أنديتها باشرت بإجراء فحوصات فيروس "كوفيد-19" للاعبيها، ضمن إطار الاستعدادات لاستئناف الموسم في أيار/مايو.

وفي ظل تأخر صدور قرار حول استئناف الدوري هذا الأسبوع، لن يكون بمقدور عجلة المباريات أن تدور مجدداً قبل 16 ايار/مايو.

ويعتبر فحص اللاعبين بفيروس كورونا المستجد الذي أسفر عن أكثر من ستة آلاف وفاة معلنة في ألمانيا حتى الساعة، عاملاً أساسياً ضمن خطة استئناف المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير.

لكن لا شك في أن الدوري لن يعاود نشاطه قبل الحصول على الضوء الأخضر من حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وسيخضع اللاعبون لإجراءات صحية ونظافة صارمة بما فيها الخضوع لفحص "كوفيد-19" كل بضعة أيام.

وسبق لوزير العمل أن وافق على خطة العودة شرط فحص كل لاعب مرتين قبل استئناف التدريبات الجماعية، بعد أن عاد اللاعبون إلى التمارين الفردية.





After testing positive for the #coronavirus, three people at #effzeh are now in quarantine. The group training can continue as planned. All infos 👇 https://t.co/gu4iqJrCNR — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) May 1, 2020





