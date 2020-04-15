ففي الوقت الذي كانت تطمح فيه رابطة الكرة الألمانية إلى العودة لاستكمال الموسم المعلق حالياً بداية أيار/ مايو المقبل في انتظار موافقة السلطات الصحية، جاء قرار الحكومة الألمانية بتمديد الحجر الصحي إلى غاية الثالث من أيار/ مايو المقبل.

لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لم تستبعد في الوقت ذاته عودة النشاط الكروي من دون حضور الجماهير.

وأعلنت ميركل في ختام اجتماع مع قادة المقاطعات الست عشرة ان "التجمعات الكبيرة (مثل المباريات الرياضية أو الحفلات) التي تلعب دوراً كبيراً في تفشي الفيروس، ستظل محظورة حتى 31 آب/أغسطس".

وهذا يعني ان الجماهير لن تكون قادرة على العودة إلى الملاعب قبل أيلول/سبتمبر على الأقل. وأصر ماركوس شودر رئيس حكومة بافاريا أن اقامة المباريات دون جماهير تبقى ضمن الخيارات.

قال شودر "لم تكن البوندسليغا (دوري كرة القدم) موضوع نقاش اليوم. رابطة الدوري تعمل على ظروف السلامة ومن المؤكد أنه يجب مناقشتها قريباً: إذا وبأي شكل ستكون المباريات دون جماهير ممكنة".

وكانت رابطة الدوري أعلنت أنها ستتخذ قراراً بشأن إمكانية معاودة نشاط الدوري المحلي للدرجتين الأولى والثانية من دون جمهور في اجتماعها المقرر في 23 نيسان/ابريل الحالي.

وتوقف نشاط الدوري حتى 30 نيسان/ابريل حتى الان بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19"، فيما عاودت معظم الاندية الكبرى تمارينها بمجموعات صغيرة الاسبوع الماضي.

ولم يتغير موقف رابطة الدوري الألماني منذ اسابيع عدة حيث اعتبرت بانه يتعين معاودة النشاط في البوندسليغا عندما تمنح السلطات الضوء الاخضر بذلك من دون جمهور اذا اقتضى الامر. والهدف من كل ذلك الحصول على اكبر نسبة من حقوق النقل التلفزيوني في المراحل التسع المتبقية من أجل تحاشي كارثة اقتصادية تهدد الكثير من الأندية.

وأكد رئيس الرابطة كريستيان سيفيرت "سنكون جاهزين" لكنه أشار إلى أن الأولوية المطلقة هي في اتباع الارشادات الصحية من السلطات الحكومية، وقال في هذا الصدد "يجب الا نعطي الانطباع بان كرة القدم تعيش في عالمها الخاص ولا تكترث إلى الواقع".

وقررت ألمانيا الأربعاء تخفيف إجراءات العزل من خلال إعادة فتح بعض المتاجر، أما المدارس والثانويات فسيعاد فتحها اعتباراً من 4 أيار/مايو. وسمحت للمتاجر التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع بفتح أبوابها مجدداً.

وحذرت ميركل خلال مؤتمر صحافي من أن "النجاح المرحلي" الذي حققته ألمانيا ضد "كوفيد 19" ما زال "هشاً" في الواقع. أضافت أن التجمعات التي تضم أكثر من شخصين ستظل محظورة حتى 3 أيار/مايو، وستبقى قواعد التباعد لمسافة 1,5 متر على الاقل سارية.

وأعلنت المانيا الأربعاء عن تسجيل 127 ألفاً و584 إصابة بفيروس كورونا المستجد و3254 وفاة، وفق معهد روبرت كوخ.