

وأكرم القطب الثاني للعاصمة وفادة ضيفه شتوتغارت بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها السورينامي شيرالدو بيكر (51) وكيفن بيهرنز (67) و الياباني جنكي هاراغوتشي (68 خطأ في مرمى فريقه).

وهو الفوز الثاني توالياً لأونيون برلين والخامس عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 51 نقطة مشدداً الخناق بفارق نقطة واحدة على بايرن ميونيخ الثاني والذي يستضيف بوروسيا دورتموند المتصدر لاحقاً في قمة المرحلة.

وفي مباراة أخرى، فاجأ ماينتس مضيفه لايبزيغ بهدف مبكر وتحديداً في الدقيقة التاسعة سجله الدنماركي ماركوس إنغفارتسن، قبل أن يضيف الفرنسي لودوفيك أجورك الثاني بعد 12 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني (57)، ثم ختم لاعب الوسط دومينيك كوهر المهرجان بالهدف الثالث (68).

وهي الخسارة الثالثة للايبزيغ في مبارياته الأربع الأخيرة فتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز الخامس، فيما واصل ماينتس انتفاضته في العام الحالي محققاً فوزه الخامس في آخر سبع مباريات لم يتذوق فيها طعم الخسارة.



وصعد ماينتس إلى المركز الثامن برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف خلف باير ليفركوزن الذي واصل صحوته وحقق فوزه الرابع توالياً عندما تغلب على مضيفه شالكه بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الهولندي جيريمي فريمبونغ (50) وفلوريان فيرتس (61) والإيراني سردار أزمون (90+2).

وارتقى باير ليفركوزن إلى المركز السابع برصيد 40 نقطة مستغلاً تعثر فولفسبورغ أمام ضيفه أوغسبورغ بهدفين للوكا فالدشميدت (85) وفيليكس نميخا (90+6) مقابل هدفين لماكسيميليان أرنولد (2 خطأ في مرمى فريقه) ومرجيم بيريشا (32).



وكان أرنولد سيء الحظ في المباراة بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة 21.



وتراجع فولفسبورغ إلى المركز التاسع برصيد 39 نقطة.



وفرط فرايبورغ صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في فرصة توسيع الفارق بينه وبين لايبزيغ إلى أربع نقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه هرتا برلين 1-1.



وكان فرايبورغ البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه الإيطالي فينتشنزو غريفو (52)، لكن هرتا برلين أدرك التعادل عبر مهاجمه ييسيتش نغانكام (77).