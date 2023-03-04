المباراة حفلت بالكثير من الفرص لكنها لم تترجم إلى أهداف من الجانبين، ليضيع بذلك أصحاب الأرض فرصة الزحف إلى المقدمة بإهدارهم نقطتين على ميدانهم.

ولحساب الجولة ذاتها حقق أوغسبورغ انتصاره الثامن في الموسم بعد تغلبه على ضيفه فيردر بريمن بهدفين لواحد.

أصحاب الأرض احتاجوا إلى خمس دقائق فقط لافتتاح باب التسجيل بواسطة الكرواتي ديون بيلجو وعند الدقيقة السادسة عشرة عدل الدنماركي يينس ستايدج النتيجة لفيردر بريمن، قبل أن يُسجل أرني ماير هدف انتصار أوغسبورغ مباشرة بعد انطلاق الشوط الثاني بقليل رافعاً رصيد فريقه إلى النقطة السابعة والعشرين في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى سيطر التعادل السلبي على موقعة بوروسيا مونشنغلادباخ وضيفه فرايبورغ.

الموقعة عرفت سيطرة واضحة لأصحاب الأرض، إلا أنهم اصطدموا بتألق حارس فرايبورغ الهولندي مارك فليكين هذا ولعب مونشنغلادباخ الدقائق الأخيرة منقوصاً بعد حصول الجزائري رامي بن سبعيني على البطاقة الحمراء إثر نيله الإنذار الثاني بسبب اعتراضه على الحكم.

وعاد شالكه بنقاط الفوز من ميدان مضيفه بوخوم بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين.

مانويل ريمان سجل هدفاً عكسياً في مرمى فريقه لصالح شالكه في الدقيقة الخامسة والأربعين من زمن الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نجح ماريوس بولتر في إضافة الهدف الثاني لصالح الضيوف ضمن لهم النقاط الثلاث.

من جهته تمكن ماينتس من تحقيق الفوز بهدف دون رد على حساب ضيفه هوفنهايم.

لياندرو باريرو تمكن من منح ماينتس هدفَ المباراة الوحيد، والذي جاء في الدقيقة الثالثة والثلاثين ، مهديا إياه الفوز العاشر هذا الموسم ليرفع رصيده إلى النقطة الخامسة والثلاثين.