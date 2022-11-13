أصحاب الأرض تحصلوا على ركلة جزاء تولى تنفيذها بنجاح فينتشينزو غريفو عند الدقيقة الرابعة، وبعدها بدقيقتين عاد اللاعب ذاته موقعاً ثنائيته الشخصية، وتحصل الضيوف على ركلة جزاء لكن روبن كنوش فشل في ترجمتها في الدقيقة التاسعة.

وفي الدقيقة التاسعة عشرة طرد لاعب أونيون ديوغو ليت بالبطاقة الحمراء، ومن ركلة جزاء ثانية لفرايبورغ وسع فينتشينزو غريفو النتيجة إلى ثلاثية موقعاً الهاتريك في الدقيقة العشرين، وقبل نهاية الشوط الأول سجل ميكاييل غريغوريتش الهدف الرابع لأصحاب الأرض، وقلص الضيوف النتيجة من ركلة جزاء تولى تنفيذها بنجاح سفين ميتشيل عند الدقيقة الرابعة والثمانين.

