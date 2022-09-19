أونيون برلين يخطف أنظار عشاق البوندسليغا من قبل beIN SPORTS September 19, 2022 20:17 3:05 دقيقة بات نادي أونيون برلين محط أنظار جميع متابعي كرة القدم الألمانية، بتصدرهِ جدول ترتيب البوندسليغا، في ظل عدم تعرضه لأي هزيمة منذ انطلاق الموسم، وتقديمه عروضا تتميزُ بالتوازن الكبير بين الدفاع والهجوم. تقارير إخبارية الدوري الألماني أونيون برلين -آخر الفيديوهات 3:05 دقيقة أونيون برلين يخطف أنظار عشاق البوندسليغا 0:43 دقيقة فيدرر يصل إلى لندن للمشاركة في كأس ليفر 0:38 دقيقة منتخب السعودية مستمر في برنامجه الإعدادي 0:49 دقيقة رابطة الليغا تحقق في هتافات عنصرية ضد فينيسيوس 1:02 دقيقة إقبال على أجنحة كأس العالم في السعودية والإمارات 0:57 دقيقة متاحف مشيرب تشارك في الحملة الداعمة لمنتخب قطر 0:39 دقيقة انطلاق الأنشطة التدريبية لمتطوعي كأس العالم 0:50 دقيقة استعداد تام لاستقبال جماهير كأس العالم 0:58 دقيقة تقديم الآلاف من المشجعين على بطاقة هيّا 3:58 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 6