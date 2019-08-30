سيتولى حارس مرمى بايرن ميونيخ السابق أوليفر كان منصب الرئيس التنفيذي للنادي البافاري خلفا لكارل هاينتس رومينيغه الذي يترك مهامه في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، كما اعلن النادي البافاري الجمعة.

ووقع اسطورة النادي البافاري الذي امضى في صفوفه الفترة الممتدة من 1994 الى 2008 وحاز معه اللقب المحلي ثماني مرات ودوري ابطال اوروبا مرة واحدة عام 2001، عقدا لمدة خمس سنوات مع النادي العريق.

واعتبر رئيس بايرن ميونيخ أولي هونيس بان تعيين كان رئيسا هو "الحل المثالي" لانه "لطالما اظهر اخلاصا وارادة كبيرين".

ويأتي تعيين كان في منصبه الجديد بعد حوالي 10 ايام عن تنحي هونيس عن رئاسة بطل الدوري الالماني في المواسم السبعة الماضية، وعدم ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأفاد هونيس (67 عاما) لصحيفة "بيلد" الألمانية على هامش دورة للغولف انه سيبقى في مجلس الاشراف على النادي ولكن "سأتخلى عن رئاستي عندما يحين الوقت".

ويعقد بايرن اجتماعه السنوي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، على أن تنتخب الجمعية العمومية رئيسا جديدا للعملاق البافاري.

ويترك هونيس منصبه كرئيس لبايرن ميونيخ بعد أكثر من 40 عاما، وذلك لصالح هيربرت هاينر الذي شغل منصب المدير التنفيذي لشركة "أديداس" للمستلزمات الرياضية بين 2001 و2016 وتولى موقتا بالنيابة منصب رئيس النادي البافاري عام 2014، وهو حاليا نائبه في مجلس الاشراف على النادي.