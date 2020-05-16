أوليفر كان: "الفرصة مواتية لإحراز لقب جديد" May 16, 2020 17:28 1:07 دقيقة أكد أوليفر كان عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ أن الفرصة مواتية بالنسبة للنادي البافاري من أجل مواصلة الدوري بحثا عن لقب جديد مشيرا إلى أنّ إدارة الفريق لم تكن تريد إنهاء الموسم على غرار ما حدث في بعض الدول كفرنسا. بايرن ميونيخ -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة لا تغيير في معايير تأهل الأندية للبطولات الأوروبية 4:06 دقيقة بن سبعيني يساهم في فوز مونشنغلادباخ على فرانكفورت 2:18 دقيقة سبادافورا يبحث عن "التوافق" بشأن البروتوكول الطبي 1:10 دقيقة هالاند يتحدّث عن سرّ تألقه رغم توقف المنافسات 1:14 دقيقة خوليت يشيد بمهاجم دورتموند "هالاند" 4:22 دقيقة هيرتا برلين يقسو على هوفنهايم 0:43 دقيقة ماكيني يؤكد أحقية دورتموند بالفوز 2:06 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين دوسلدورف وبادربورن 3:28 دقيقة فولفسبورغ يغنم فوزاً ثميناً من أرض أوغسبورغ 4:11 دقيقة استئناف غير سار لمشجعي لايبزيغ