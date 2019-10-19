فشل بايرن، حامل اللقب، في استعادة الصدارة مؤقتاً رافعاً رصيده إلى 15 نقطة بفارق نقطة خلف بوروسيا مونشنغلادباخ الذي يلتقي مضيفه بوروسيا دورتموند في مباراة قمّة في وقت لاحق، وفولفسبورغ الذي تعادل مع مضيفه لايبزيغ (1-1).

وتخلف بايرن بعد نصف دقيقة عن طريق الشاب ماركو ريختر الذي تابع كرة راني خضيرة في شباك الحارس الدولي مانويل نوير.

لكن بايرن عادل في الشوط الأول على ملعب أوغسبورغ عن طريق هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ولعب الدولي سيرج غنابري عرضية متقنة تابعها البولندي في الشباك من زاوية ضيقة بمساعدة من الحارس (14).

ولم يتأخر غنابري الذي سدد كرة جميلة في القائم (39)، في إضافة الثاني بعد الاستراحة بتسديدة يسارية قوية في الزاوية اليمنى (49).

وفي وقت كان بايرن يحاول اضافة هدف الاطمئنان، باغته أوغسبورغ الذي حقق فوزاً وحيداً هذا الموسم، بهدف التعادل في الوقت القاتل عن طريق المهاجم الايسلندي المخضرم ألفريد فينبوغاسون، متابعاً كرة عرضية مميزة من الفنزويلي سيرخيو كوردوبا على الجهة اليمنى (90+1).

وفي المباراة الثانية، تقدم لايبزيغ بهدف الدولي تيمو فيرنر (54)، قبل أن يباغته فولفسبورغ بهدف التعادل عبر الهولندي فاوت فيغهورست في الدقيقة 82، حارماً إياه من صدارة مؤقتة.

ومني فرايبورغ بخسارته الثانية فقط هذا الموسم على أرض أونيون برلين الصاعد من الدرجة الثانية بهدفي ماريوس بولتر (1) والدنماركي ماركوس اينغفارتسن (84).

وتعادل فيردر بريمن مع ضيفه هرتا برلين بهدف للأميركي جوشوا سارجنت البالغ 19 عامًا (7) مقابل هدف للبلجيكي دودي لوكيباكيو (70).

وبهدف متأخر، فاز فورتونا دوسلدورف على ماينتس بفضل روفن هينينغز (82) بعدما اكمل الخاسر المباراة بعشرة لاعبين لطرد السويسري إدميلسون فرنانديس (45).