وشهدت المواجهة مستوى فنياً دون المتوسط واتسمت بالرتابة طوال فتراتها قبل أن تستفيق قبل خمس دقائق من نهايتها على هدف افتتاحي لأوغسبورغ وقعه أنطوني موداست اللاعب السابق لكولن (٨٥)، قبل أن ينجح الأخير في تعديل النتيجة سريعاً بفضل فيليب ماكس (٨٨).

جدير بالاشارة أنّ أصحاب الأرض أهدروا فرصة التقدم منذ الشوط الأول بعد أن أهدر اللاعب فلوريان نيدرليشنر ركلة جزاد في الدقيقة ٢٧.

بهذا التعادل رفع كولن رصيده إلى ٣٥ نقطة في المركز الثاني عشر وبفارق الأهداف خلف أينتراخت فرانكفورت، في حين يليه مباشرة أوغسبورغ صاحب الـ٣٢ نقطة.