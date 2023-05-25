أندية الدوري الألماني ترفض دخول المستثمرين May 25, 2023 14:48 2:37 دقيقة رفضت أندية الدوري الألماني لكرة القدم بدرجتيه الأولى والثانية دخول مستثمرين في رابطة المسابقة. ولم يحصل اقتراحٌ بهذا الشأن على أغلبية الثلثين المطلوبة من الأندية الستة والثلاثين المعنية بهذا المقترح. تقارير إخبارية الدوري الألماني -آخر الفيديوهات 8:05 دقيقة مانشستر يونايتد من أجل حجز مقعد في دوري الأبطال 1:18 دقيقة الجزائري بن رحمة وزوما في مقابلة مع beIN SPORTS؟ 0:39 دقيقة فالنسيا في رحلة البحث عن ضمان البقاء 2:57 دقيقة مباراة منتظرة بين تونس والعراق 4:19 دقيقة آخر تطورات حادثة العنصرية مع فينيسيوس 2:37 دقيقة أندية الدوري الألماني ترفض دخول المستثمرين 1:06 دقيقة أنشيلوتي: "فينيسيوس في حالة ذهنية جيدة" 2:02 دقيقة إنييستا يعلن رحيله عن فيسيل كوبي 5:02 دقيقة منتخب البرازيل يعدل الأوتار ويعبر الدومينيكان 6:27 دقيقة أتليتيكو مدريد يفقد الوصافة وإسبانيول ينتعش