ألير: "مواجهة بايرن ميونيخ تخلق حافزًا إضافيًا" من قبل beIN SPORTS March 31, 2023 19:57 1:11 دقيقة قال الإيفواري سيباستيان ألير لاعب بوروسيا دورتموند إن فريقه يبحث عن الاستمرار في الصدارة مشيرا إلى أن مواجهة بايرن ميونيخ تخلق حافزا إضافيًا بعيدًا عن الصراع المحتدم على قمّة البوندسليغا. مقابلات بوروسيا دورتموند بايرن ميونيخ الدوري الألماني سيباستيان ألير -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة إنفانتينو يؤكد ضرورة اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة 1:19 دقيقة أرنولد وروبرتسون يتفقان على صعوبة مواجهة مان سيتي 1:16 دقيقة غوارديولا يطمئن جماهير مانشستر سيتي بشأن هالاند 0:58 دقيقة كلوب يؤكد أنّ تركيز ليفربول منصبّ على مواجهة سيتي 1:11 دقيقة ألير: "مواجهة بايرن ميونيخ تخلق حافزًا إضافيًا" 1:29 دقيقة مولر: "بايرن ميونيخ مطالب بالفوز بلقب البوندسليغا" 0:45 دقيقة أماندا صبحي تفوز بلقب بطولة كندا للاسكواش 1:55 دقيقة برايتون يقيم إفطاراً داخل ملعب أميكس 0:57 دقيقة إنريكي يستبعد انتقاله إلى الـ"بريميرليغ" 1:09 دقيقة الاتحاد الفنزويلي يقدم مدربه الجديد