ألكانتارا يتحدّث عن فترة التوقّف الشتوي من قبل beIN SPORTS April 10, 2020 10:38 0:31 دقيقة أكد لاعب بايرن ميونيخ تياغو ألكانتارا أن فترة التوقف الشتوي كانت مهمة للنادي البافاري لتصحيح بعض الأخطاء مؤكدا أن كل اللاعبين حاولوا الانطلاق من جديد بعد عودة المنافسات. مقابلات الدوري الألماني -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة تقارير: سوسييداد أول نادٍ إسباني سيستأنف تدريباته 0:37 دقيقة مارتينيز وبرشلونة: حرب المفاوضات بدأت مع إنتر 0:43 دقيقة هل يعود كوتينيو إلى الدوري الإنكليزي؟ 0:41 دقيقة نجل دالغليش يشعر بالامتنان الكبير لرسائل الدعم 4:31 دقيقة تأجيل نصف نهائي أبطال افريقيا وكأس الاتحاد 0:44 دقيقة ليستر يؤكد استمراره في دفع الرواتب 0:59 دقيقة إنفانتينو يحذّر من التسرع في استئناف النشاط الكروي 0:40 دقيقة أولمبياد طوكيو" غاسول يريد المشاركة بسن الـ٤١ 3:05 دقيقة حمد الله يحثّ الجميع على احترام الإجراءات الصحية 0:43 دقيقة سارابيا: "التغلب على كورونا هو النصر الحقيقي"