أفضل 5 أهداف في الجولة 34 "الأخيرة" من الدوري الألماني من قبل beIN SPORTS June 29, 2020 14:51 3:47 دقيقة لقد شهد الأسبوع 34 من الدوري الألماني تسجيل عدد كبير من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:47 دقيقة الدوري الألماني : أفضل 5 أهداف - الجولة 34 21:10 دقيقة سيتيين ينفي وجود خلافات داخل برشلونة 4:44 دقيقة كلوب يهدي لقب الـ"بريميرليغ" لهؤلاء 0:47 دقيقة باراكلو مدرباً جديداً لمنتخب ايرلندا الشمالية 0:45 دقيقة السودان: عودة كرة القدم في منتصف شهر أغسطس 2:52 دقيقة 10 أعوام مضت على المونديال الإفريقي 1:32 دقيقة بنزيمة يتحدث عن تمريرته الحاسمة لكاسيميرو 3:29 دقيقة ريال يتخطى إسبانيول بصعوبة ويوسع الفارق عن برشلونة 11:43 دقيقة موجز الأخبار 3:51 دقيقة مانشستر سيتي يكمل عقد المتأهلين إلى نصف النهائي