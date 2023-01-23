آلير سعيد بالعودة ويعوّل على دعم الجميع من قبل beIN SPORTS January 23, 2023 13:20 0:37 دقيقة عبّر نجم بوروسيا دورتموند سيباستيان آلير عن سعادته بالعودة إلى الملاعب بعد انتهاء رحلة علاجه من السرطان، مؤكداً أنّ ما عاشه لم يكن سهلاً وكان يعوّل على دعم الجميع. مقابلات بوروسيا دورتموند الدوري الألماني سيباستيان هالير -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة أمير دولة قطر يستقبل ناصر العطية 0:52 دقيقة مشاركة لافتة لأبرز المصنفات في قطر توتال إنرجيز 0:37 دقيقة آلير سعيد بالعودة ويعوّل على دعم الجميع 0:43 دقيقة تقارير: هاري كين قريب من تجديد عقده مع توتنهام 0:36 دقيقة مصادرنا: الاتحاد الليبي يفسخ عقد مارتينس بالتراضي 6:54 دقيقة دجوكوفيتش يعبر بسهولة إلى ربع النهائي 4:00 دقيقة باريس سان جيرمان يلاقي بيي دو كاسيل في كأس فرنسا 7:05 دقيقة روبليف يهزم رون ويصل إلى ربع النهائي 5:25 دقيقة سابالينكا تتأهل بسهولة وغارسيا تخرج 3:45 دقيقة ريال مدريد يحقق فوزاً ثميناً أمام أتليتيك بيلباو