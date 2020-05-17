آخر أخبار البودسليغا مع محمد كيدان وهيثم فاروق May 17, 2020 21:19 16:06 دقيقة محمد كيدان أجرى حوار على منصات التواصل الاجتماعي مع المحلل هيثم فاروق حول كل ما حدث في الجولة الـ26 من الدوري الألماني -آخر الفيديوهات 16:06 دقيقة آخر أخبار البودسليغا مع محمد كيدان وهيثم فاروق 4:24 دقيقة ارسين فينغر يثني على قانون التبديلات الخمسة 3:28 دقيقة عودة موفقة لبايرن ميونيخ! 3:58 دقيقة كولن يسقط في فخ التعادل 2:35 دقيقة برشلونة يواصل سعيه لضم لاوتارو مارتينيز 0:43 دقيقة سيرجي روبيرتو يُشيد بقرار العودة للتدريبات 0:49 دقيقة اتفاقية شراكة بين الأولمبية الدولية ومنظمة الصحة 0:10 دقيقة ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم 2019 - 2020 2:50 دقيقة كونتي يطلب مزيداً من الضمانات لاستئناف الدوري 0:34 دقيقة لا تغيير في معايير تأهل الأندية للبطولات الأوروبية