وزير الداخلية الألمانية يدعم استئناف بوندسليغا

وجاء كلام سيهوفر في حديث لصحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار وقال "أجد بأن البرنامج الموضوع من قبل رابطة دوري كرة القدم جيد وأدعم استئناف الدوري في ايار/مايو" وذلك قبل ثلاثة أيام من اجتماع للسلطات الألمانية للبت في مصير بوندسليغا.

لكن سيهوفر الذي يلعب دوراً محورياً داخل الحكومة كونه يحمل حقيبتين وزاريتين، أشار إلى أنه يتعين على الفرق واللاعبين احترام شروط عدة ولن يحصلوا على أي "استثناء".

وأضاف في هذا الصدد "في حال وجود حالة كورونا واحدة في صفوف الفريق أو جهازه الفني، يتوجب على النادي بأكمله والفريق المنافس له الذي واجهه في آخر مباراة أن يدخلوا في حجر صحي لفترة 14 يوماً".

وتابع "وبالتالي ثمة مخاطر تتعلق بالبرنامج وبالترتيب" في حال انتقال العدوى "ما يستدعي انضباطاً كبيراً في اطار مكافحة كورونا".

كما رفض الوزير منح أفضلية للأندية مقارنة بالآخرين في إطار الخضوع للفحوصات في الوقت الذي طالبت فيه الأندية بفحوصات دورية للاعبيها على سبيل الحماية.

وكانت وزارة العمل الألمانية وافقت على خطط استئناف دوري بوندسليغا وقال بيورن بوهنينغ سكرتير وزارة العمل لمجموعة "أر أن دي" الإعلامية الاربعاء الماضي "يمكن ضمان سلامة اللاعبين، المدربين وباقي الاجهزة إلى حد كبير إذا تم تنفيذ الفكرة بشكل كامل".

وعاودت الأندية الـ18 في دوري الدرجة الأولى تدريباتها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة لكن بمجموعات صغيرة مع اعتماد التباعد الاجتماعي حتى على ارضية الملعب.

وتبدو رابطة الدوري الألماني مصممة على إنهاء الدوري في 30 حزيران/يونيو لضمان حصول الأندية على إيرادات من حقوق النقل التلفزيوني تقدر بـ300 مليون يورو، في ظل تقارير تشير إلى أن 13 نادياً من اصل 36 في الدرجتين الأولى والثانية على شفير الافلاس.

وكان من المقرر بت مصير الدوري في اجتماع للمستشارة الألمانية الألمانية أنجيلا ميركل مع رؤساء 16 ولاية المانية الخميس الماضي، لكن القرار تأجل إلى الاسبوع القادم مع إمكانية استئناف الدوري المحلي في 16 او 23 ايار/مايو الحالي.

وتوقف الدوري الألماني في منتصف اذار/مارس بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".