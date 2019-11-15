هيربرت هاينر الرئيس الجديد لبايرن ميونيخ

وتنحى هونيس اللاعب السابق، بعد مسيرة طويلة في النادي متعددة الأدوار والمناصب استمرت 49 عاماً بين الأروقة الإدارية والرياضية.

لكن هونيس الذي دعم بنفسه خليفته لترؤس النادي في أغسطس الماضي حين أعلن نيته التنحي، لن يكون خارج النادي تماما وهو سيكمل في مجلس الاشراف في النادي حتى 2023، وقد بات الرئيس الفخري السادس في النادي البافاري.

وكان هاينر الرئيس التنفيذي السابق للشركة الألمانية العملاقة في مجال التجهيزات الرياضية "أديداس".

وكان هونيس انضم إلى بايرن لاعبا في سن الثامنة عشرة عام 1970.

وامتدت ولايته الاخيرة في النادي بين 2016 و2019، علما أن ولايته الأولى كانت بين 2009 و2014.