هونيس يرغب في استمرار نوير مع بايرن طويلاً

وذكر الرئيس السابق للنادي البافاري أنه سيكون سعيدا للغاية إن بقي نوير مع الفريق لسنوات مقبلة، واصفا إياه بأفضل حارس مرمى في العالم. وأضاف هونيس أن التعاقد مع نوبل كان قرارا صحيحا، مشيدا بالعمل الكبير الذي قام به المدير الرياضي حسن صالح حامدجيتش من أجل إكمال الصفقة. وكانت تقارير عدة كشفت رفض نوير الاستمرار مع بايرن ميونخ، على الرغم من العرض الذي قدمه النادي لتمديد بقائه مع الفريق.

وكان بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الماضية، تعاقده مع الحارس الشاب لشالكه ألكسندر نوبل، على أن ينضم إلى صفوفه بنهاية عقده مع فريقه في ختام الموسم الحالي.

ومضى نوبل (23 عاما) على خطى حارس نوير (33 عاما)، الذي انتقل من شالكه إلى النادي البافاري في العام 2011، قبل أن يحقق مسيرة لافتة شملت فوزه بلقب البوندسليغا سبع مرات ودوري أبطال أوروبا عام 2013، وكأس العالم 2014 في مونديال البرازيل مع المنتخب الألماني.

وامتنع نوبل الشهر الماضي عن تمديد عقده مع شالكه، وأعلن بايرن التعاقد معه بانتقال حر نهاية موسم 2019-2020، ولفترة خمسة أعوام.

