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دوري أبطال أوروبا
الدوري الألماني

هونيس يؤكد غياب مدافع بايرن عن يورو 2020

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أكد رئيس بايرن ميونيخ الألماني أولي هونيس الإثنين أن قطب دفاع فريقه نيكلاس زوليه الذي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة، لن يتعافى في الوقت المناسب للمشاركة في كأس أوروبا 2020.

Reuters

ونقلت وكالة الأنباء الرياضية الألمانية "سيد" التابعة لوكالة فرانس برس عن هونيس قوله "يبدو أنّ الموسم قد انتهى بالنسبة له، يمكنه أن ينسى كأس أوروبا".

وأصيب اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً بتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى السبت في المباراة ضد أوغسبورغ (2-2) في الدوري المحلي، وخضع الإثنين لعملية جراحية.

وأعرب مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف عن أسفه "للخبر السيئ جداً"، مكرراً أنّ زوليه كان "ركيزة" في مشروعه لإعادة بناء المانشافت لكأس أوروبا.

وسيكون غياب زوليه مزعجاً جداً للمدرب الذي أرغم فجأة الثنائي جيروم بواتنغ وماتس هوميلس على الاعتزال الدولي في آذار/مارس الماضي حين أكد عدم حاجته إلى خدماتهما.

وأكدت العروض الأخيرة للمنتخب الألماني أنّ لوف لم يجد بعد خط دفاعه المثالي حيث كان زوليه (24 مباراة دولية) العنصر الأساسي الوحيد في قطب الدفاع.

في بايرن ميونيخ، يملك مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش العديد من اللاعبين القادرين على اللعب في قطب الدفاع بينهم الفرنسيان بنجامان بافار ولوكاس هرنانديز والإسباني خافي مارتينيز.

ولدى سؤاله عن إمكانية البحث عن مدافع إضافي خلال فترة الانتقالات الشتوية، قال هونيس "لن نبحث عن أي لاعب".

بايرن ميونيخ أولي هونيس نيكلاس زوليه
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