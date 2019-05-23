هونيس يؤكد اهتمام بايرن ميونيخ بضم سانيه

أكد أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة، الخميس اهتمام النادي البافاري بضم الجناح الدولي لوروا سانيه من مانشستر سيتي الإنكليزي.

وصرح هونيس لصحيفة سودويتشه تسايتونغ "نحن مهتمون به".

وأتى تأكيد هونيس في أعقاب تقرير نشر على الموقع الالكتروني لمجلة "كيكر"، أشارت فيه الى أن "لاعب شالكه السابق مرشح محتمل بالنسبة الى بايرن الذي يبحث عن تعزيز خط هجومه بعدما عزز خط دفاعه".

وأشارت المجلة الى أن العملاق البافاري تواصل مع عائلة اللاعب الدولي التي تدير أعماله، موضحة أن سانيه (23 عاما) "يريد الرحيل الى ميونيخ أو البقاء" مع ناديه الحالي الذي يدربه الإسباني جوسيب غوارديولا.

وكانت التقارير أشارت الى أن سانيه كان موضع اهتمام من بايرن في العام 2016، قبل أن ينضم الى سيتي من شالكه مقابل 50 مليون يورو.

وفي الوقت الراهن، اعتبرت "كيكر" أن سيتي الذي توج في موسم 2018-2019 بثلاثية محلية غير مسبوقة في إنكلترا (الدوري والكأس وكأس الرابطة) قادر على التأقلم في حال رحيل سانيه الذي سبق له أن تعرض لبعض الانتقادات من المدرب الإسباني لاسيما لجهة واجباته الدفاعية.

كما تفقد التقارير بأن سانيه يرغب في الحصول على فرص أكثر للعب، علما بأنه بدأ أساسيا في ثلاث مباريات فقط من آخر 10 خاضها فريقه في الدوري الإنكليزي.

ويسعى بايرن إلى تعزيز خط الهجوم بعد موسم ودع بختامه جناحيه المخضرمين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن.