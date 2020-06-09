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الدوري الألماني
الدوري الألماني

هوفنهايم يتخلى عن مدربه

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تخلى نادي هوفنهايم سابع الدوري الألماني لكرة القدم الثلاثاء عن خدمات مدربه الهولندي ألفرد شرويدر بسبب "اختلاف في وجهات النظر حول توجهات النادي".

Reuters


وكان شرويدر 47 عاماً مرتبطاً بعقد مع هوفنهايم حتى عام 2022 علماً بأنّ فريقه لا يزال يصارع من اجل انتزاع بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

وأعرب شرويدر الذي استلم منصبه عام 2019 قادماً من نادي أياكس أمستردام، عن "أسفه لهذه التطورات" .

وأضاف: "ليس أمراً نادراً في المسيرة الاحترافية لأي شخص أن تكون وجهات النظر مختلفة، يتعيّن علينا أن نكون صريحين مع بعضنا البعض وأن نصل إلى الاستنتاجات في النهاية".

وأعلن النادي بأنّ أعضاء عدة داخل النادي سيتقاسمون مسؤولية المدرب حتى نهاية الموسم.

يذكر أنّ ديك شرويدر شقيق ألفرد ومساعده سيترك النادي أيضاً.

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